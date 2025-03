Gazzetta: "Un tesoro per il Milan. Furlani a Dubai, Emirates rinnova: 100 milioni in cassa"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Un tesoro per il Milan. Furlani a Dubai, Emirates rinnova: 100 milioni in cassa". Se in campo sta faticando, fuori dal terreno di gioco il Diavolo sta volando a livello commerciale. L'ad Giorgio Furlani è rientrato ieri da Dubai dove ha avuto diversi contatti con l'obiettivo di rafforzare il brand. Tutto ciò che il club incasserà dagli sponsor dell’area e in generale dall’attenzione e dal seguito che ha in Medio Oriente verrà reinvestito a livello sportivo per costruire una squadra più forte e competitiva.

Milan, in arrivo il rinnovo con Emirates

Il Milan è pronto a legarsi ancora di più a Emirates: l'attuale accordo scade nel 2026, ma la compagnia aerea di bandiera dell’Emirato punta a rimanere primo sponsor rossonero anche oltre, indicativamente per un ciclo di altri tre-cinque anni. La nuova intesa porterà nelle casse milaniste oltre trenta milioni all’anno (più di quanto porta oggi), dunque più di 100 milioni da qui al 2030.