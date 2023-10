Gazzetta - Verso B.Dortmund-Milan: Musah e Pobega con Reijnders in mezzo al campo

In vista del match di Champions League di mercoledì sera in casa del Borussia Dortmund, Stefano Pioli avrà a disposizione solo quattro centrocampisti: Adli, Musah, Reijnders e Pobega, tre in campo e uno fuori. Chi dovrebbe partire dalla panchina, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere il francese. Resta da capire a chi il tecnico rossonero consegnerà la regia tra Musah e Reijnders.