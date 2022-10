Gazzetta - Verso Dinamo Zagabria-Milan: Kjaer e Gabbia al centro della difesa, Kalulu a destra

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista del match di domani sera in casa della Dinamo Zagabria, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Fikayo Tomori squalificato e quindi al centro della difesa troveranno spazio dal primo minuto Simon Kjaer e Matteo Gabbia (out anche Thiaw che non è in lista UEFA). Assenze importanti anche sulla fascia destra (assenti sicuri Calabria e Florenzi, in forte dubbio Dest) dove dovrà traslocare Pierre Kalulu. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.