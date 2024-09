Gazzetta - Verso il derby: Thiaw spera di recuperare almeno per la panchina

vedi letture

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, in vista del derby di Milano in programma domenica sera a San Siro alle 20.45, Malick Thiaw, fuori nelle ultime settimane a causa di una distorsione alla caviglia, spera di recuperare almeno per andare in panchina. Il tedesco ha smaltito l'infortunio ed è quasi pronto per tornare a disposizione di Paulo Fonseca.

Non dovrebbero esserci problemi invece per Mike Maignan e Davide Calabria, entrambi usciti malconci dal match di Champions League contro il Liverpool: il portiere francese, che è stato costretto ad abbandonare il campo nella ripresa dopo un duro colpo sopra al ginocchio, sta meglio e la sua presenza tra i pali nel derby non sembra essere in dubbio. Nessun problema nemmeno per Calabria, uscito contro i Reds con un piccolo fastidio al polpaccio.