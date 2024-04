Gazzetta - Verso il Sassuolo, Pioli rivoluzione il suo Milan: Chuku, Jovic e Okafor dal 1', chance anche per Terracciano

vedi letture

In vista della sfida di domani pomeriggio in casa del Sassuolo, Stefano Pioli ha in mente di fare un ampio turnover dato che poi il Milan è atteso da due gare importatissime contro Roma (ritorno dei quarti di Europa League) e Inter nel giro di cinque giorni. In difesa ci sarà il ritorno di Tomori dopo la squalifica in coppa, con al suo fianco Kjaer. Cambieranno anche i terzini: Florenzi al posto di Calabria a destra, mentre a sinistra possibile chance per Terracciano.

In mezzo al campo, si dovrebbero vedere Musah e Adli dall'inizio, mentre in attacco Leao e Giroud lasceranno il posto rispettivamente a Okafor e Jovic. Maglia da titolare anche Chukwueze, entrato molto bene in campo contro la Roma e tra i rossoneri più in forma nella ultime settimane. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.