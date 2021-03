Gazzetta - Verso l'Europa League: Pioli spera di recuperare Theo e Rebic per il Manchester United

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria di ieri contro il Verona che il Milan deve subito tornare a concentrarsi in vista del prossimo impegno di giovedì contro il Manchester United, valido per l'andata degli ottavi di Europa League. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per questo match, Stefano Pioli spera di recuperare almeno Theo Hernandez e Ante Rebic, mentre non ci saranno sicuramente Bennacer, Ibrahimovic, Calhanoglu e Mandzukic.