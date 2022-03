Gazzetta - Verso Milan-Empoli: Kalulu confermato al centro della difesa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessio Romagnoli è rientrato ieri in gruppo dopo aver smaltito il problema muscolare rimediato nel derby di Coppa Italia e per questo sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match di domani sera contro l'Empoli. Il capitano rossonero partirà però dalla panchina: al centro della difesa milanista, al fianco di Fikayo Tomori, ci sarà infatti ancora una volta Pierre Kalulu, reduce da un'ottima prestazione contro il Napoli.