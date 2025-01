Gazzetta - Verso Milan-Girona: Conceiçao ritrova Morata. Giocherà in coppia con Abraham o come unica punta?

Alvaro Morata ha recuperato dall'affaticamento muscolare rimediato una settimana fa contro il Como e ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Lo spagnolo è quindi recuperato e giocherà dal primo minuto, anche se Sergio Conceiçao non ha ancora deciso in che posizione schierarlo: giocherà da riferimento d’area o in coppia con Tammy Abraham? E' questo, secondo La Gazzetta dello Sport, il grande dubbio di formazione del tecnico rossonero.

Se il Milan dovesse giocare con le due punte, Leao e Musah farebbero gli esterni del centrocampo a quattro, con Fofana e Reijnders in mezzo. Se invece Morata dovesse giocare come unico centravanti, allora verrebbe inserito un centrocampista in più, cioè Bennacer, al posto di Abraham.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3):

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 31 Pavlovic 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 29 Fofana 14 Reijnders

80 Musah 7 Morata 10 Rafa Leao