Gazzetta - Verso Milan-Lazio: tra oggi e domani Pioli deciderà se Ibra sarà titolare o entrerà a gara in corso

Domenica alle 18, il Milan ospiterà a San Siro la Lazio. In occasione di questo match, è in programma anche il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic dopo ben quattro mesi: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Spor, tra oggi e domani Stefano Pioli, confrontandosi anche con il giocatore, deciderà se schierare lo svedese dal primo minuto o se farlo entrare poi nella ripresa a partita in corso.