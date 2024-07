Gazzetta - Verso Milan-Manchester City: Loftus-Cheek e Tomori titolari

Alle 24 italiane, il Milan scenderà in campo nella sua prima amichevole della tournée americana: l'avversario sarà il Manchester City e la partita si giocherà nel mitico Yankee Stadium di New York. Sono ancora tanti i giocatori assenti nella squadra rossonera di Paulo Fonseca, che, rispetto al test contro il Rapid Vienna, manderà in campo dal primo minuto Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Anche nel City ci saranno tanti assenti, ma nella formazione inglese di Pep Guardiola ci sono comunque grandi giocatori come Haaland, Grealish e Kalvin Philips, oltre a diversi giovani molto interessanti come i 2003 Perrone e Bobb.