Gazzetta - Verso Milan-Napoli: in avanti ballottaggio Okafor-Leao, con Rafa che rincorre

vedi letture

Dopo il rinvio contro il Bologna, domani sera il Milan ospita a San Siro il Napoli nella sfida valida per la 10^ giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere a tutti i costi perchè in caso di ko finirebbero già a -11 dalla formazione azzurra che è attualmente prima in classifica. Paulo Fonseca dovrà rinunciare ad alcuni giocatori importanti, come Gabbia, Theo Hernandez e Reijnders, e ha alcun dubbi di formazione in tutti i reparti. Per quanto riguarda l'attacco, sulla fascia sinistra è aperto un ballottaggio tra Rafael Leao e Noah Okafor, con il portoghese che rincorre.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: martedì 29 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milan

TV: DAZN

Web: MilanNews.it