Gazzetta - Verso Milan-Real Madrid: Liberali verso una maglia da titolare in attacco con Chuku, Saele e Nasti. In porta Torriani

Stanotte alle 2.30 italiane, il Milan scenderà in campo a Chicago nella seconda amichevole in terra americana dopo aver vinto la prima 3-2 contro il Manchester City. I rossoneri si troveranno di fronte stavolta i campioni d'Europa del Real Madrid di Carlo Ancelotti, indimenticato ex giocatore ed ex allenatore rossonero. Sono rimasti in New Jersey Sportiello (infortunato), Adli (problema fisico), Leao e Okafor, che si sono uniti da poco al gruppo.

Per quanto riguarda la probabile formazione milanista, La Gazzetta dello Sport riferisce stamattina che Paulo Fonseca ha provato Liberali titolare in un attacco con Chukwueze, Saelemaekers e Nasti. In porta ci sarà ancora una volto il 2005 Torriani.