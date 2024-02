Gazzetta - Verso Milan-Rennes: in avanti spazio ai "soliti quattro"

vedi letture

Giovedì sera contro il Rennes, nella gara valida per l'andata degli spareggi degli ottavi di Europa League, Stefano Pioli non farà turnover, ma si affiderà ai suoi uomini migliori, soprattutto in attacco dove ci saranno i "soliti quattro", vale a dire Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Giroud. Vero che la partita di campionato contro il Napoli è stata molto dispendiosa a livello fisico, ma quattro giorni sono abbastanza per recuperare energie.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che, rispetto al campionato, ci saranno due novità in difesa: Alessandro Florenzi giocherà a destra al posto dell'infortunato Davide Calabria, mentre è in forte dubbio Simon Kjaer, alle prese anche lui con un piccolo fastidio muscolare. In caso di forfait, spazio a Theo Hernandez al centro della retroguardia milanista al fianco di Matteo Gabbia, con l'inserimento a sinistra di Filippo Terracciano.