Gazzetta - Verso Milan-Sassuolo: in attacco Abraham titolare, ma anche Camarda spera in una chance dal 1’

Domani sera alle 21 a San Siro il Milan sarà impegnato negli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo. Per questa partita, Paulo Fonseca farà sicuramente un po' di turnover per far rifiatare qualche titolarissimo (venerdì è poi in programma la difficile trasferta di Bergamo contro l'Atalanta). Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, in attacco Tammy Abraham avrà una maglia da titolare, ma anche Francesco Camarda spera in una chance dal primo minuto.

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO

Data: martedì 3 dicembre 2024

Ora: 21:00

Stadio: San Siro, Milan

Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it