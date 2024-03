Gazzetta - Verso Milan-Slavia Praga, la probabile formazione rossonera: un solo cambio rispetto alla Lazio

Giovedì il Milan ospiterà a San Siro lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di Europa League. Per quanto riguarda la probabile formazione iniziale rossonera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega che Stefano Pioli dovrebbe cambiare un solo uomo rispetto all'ultima gara di campionato contro la Lazio: in difesa, al fianco di Gabbia, non ci dovrebbe essere Kjaer, ma Thiaw.

Per il resto solo conferme: Florenzi, che poi sarà squalificato domenica in campionato contro l'Empoli, e Theo Hernandenz completeranno la retroguardia milanista davanti a Maignan. In mezzo al campo dovrebbero trovare ancora spazio Adli e Bennacer, mentre in avanti, alle spalle di Giroud, ci saranno Pulisic a destra, Loftus-Cheek in mezzo e Leao, che sarà assente anche lui domenica per squalifica, a sinistra.