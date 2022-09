Gazzetta - Verso Sampdoria-Milan: spazio a Kjaer al fianco di Tomori. In mezzo al campo Pobega titolare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del match di domani sera in casa della Sampdoria, Divock Origi non sarà l'unica novità nella formazione titolare rossonera: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, in difesa ci sarà Simon Kjaer al fianco di Fikayo Tomori, mentre in mezzo al campo spazio dal primo minuto a Tommaso Pobega.