Gazzetta: "Vittoria o inferno. Ko da riscattare e ottavi subito: Milan obbligato al colpo Champions"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Vittoria o inferno. Ko da riscattare e ottavi subito: Milan obbligato al colpo Champions". Domani sera i rossoneri saranno impegnati a San Siro contro il Girona nella penultima giornata della fase campionato di Champions League, una sfida da vincere a tutti i costi per continuare a sperare di arrivare tra le prime otto della classifica e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza fare i playoff. Il Diavolo è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus e Sergio Conceiçao, che ritroverà Morata e spera nel recupero anche di Pulisic, vuole una reazione immediata dei suoi ragazzi.

DOVE VEDERE MILAN-GIRONA

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it