Gazzetta: "Vlasic vuole solo il Diavolo, ma il CSKA per ora fa muro: c'è aria di braccio di ferro"

"Vlasic vuole solo il Diavolo, ma il CSKA per ora fa muro: c'è aria di braccio di ferro": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club rossonero vorrebbe prendere il trequartista croato in prestito, mentre i russi chiedono 30 milioni di euro per la sua cessione a titolo definitivo. La volontà del giocatore, che spinge per trasferirsi al Diavolo, potrebbe essere decisiva per accelerare.