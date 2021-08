GDS - Ibrahimovic corre verso il rientro: lo svedese punta la Lazio

Tra gli infortunati di lusso che puntano a tornare a disposizione di Stefano Pioli figura anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio, è tornato a correre intensamente a Milanello senza però ancora testare l'impatto con il pallone. L'attaccante rossonero ora dovrà testare movimenti e cambi di direzione dopo aver superato la fase di recupero della forza. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic vorrebbe rientrare per l'esordio casalingo con il Cagliari ma per precauzione lo staff di Pioli vorrebbe rimetterlo in campo per la gara con la Lazio. In questo modo, infatti, lo svedese avrebbe due settimane in più per completare al meglio la ripresa e evitare impegni importanti in campionato e in Champions League.