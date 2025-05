Gimenez annichilisce il Bologna. La Gazzetta: "Milan, vista coppa"

La prima doppietta rossonera di Santiago Gimenez annichilisce il Bologna e permette al Milan di vincere la sua quarta partita consecutiva in tutte le competizioni e mantenere viva la speranza Europa anche tramite il campionato. Attenzioni fisiche e mentali vanno però alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera a Roma, quando la formazione di Sergio Conceiçao affronterà nuovamente il Bologna in un secondo round dove in palio non ci saranno tre punti, ma un trofeo per l'appunto.

Sulla partita di ieri di San Siro La Gazzetta dello Sport ha titolato in apertura "Milan, vista coppa", aggiungendo anche che la vittoria di ieri è un assist a favore della Juventus, che vincendo contro la Lazio questo pomeriggio ipotecherebbe il quarto posto e dunque la Champions League l'anno prossimo.