Gimenez, occhio alla Premier. Tuttosport: "Irruzione Liverpool, si fa più dura"

Negli ultimi giorni il nome di Santiago Gimenez, punta messicana del Feyenoord, aveva guadagnato molto credito nella corsa virtuale alla maglia numero 9 del Milan. L'attaccante centroamericano avrebbe un costo minore rispetto a Sesko e Zirkzee, soprattutto l'operazione sarebbe più facile da imbastire rispetto a quelle per lo sloveno e l'olandese. E così negli ultimissimi tempi la punta che ha giocato in Eredivisie nelle ultime due stagioni aveva guadagnato posizioni come obiettivo principale per l'attacco del Diavolo. Oggi però Tuttosport riporta notizie meno rosee.

Titola così il quotidiano di Torino: "Irruzione del Liverpool, per Gimenez si fa più dura". Nell'occhiello si guarda alla situazione in casa rossonera: "La ricerca del nuovo centravanti è il primo compito sul mercato, ma il rischio di aste milionarie si estende a tutti gli obiettivi". Nel sottotitolo invece ci si concentra sulla situazione specifica di Gimenez: "Slot, nuovo tecnico dei Reds, ha allenato il messicano al Feyenoord e lo ha indicato tra le richieste. Piace pure al Tottenham". E si sa che quando entra in gioco la Premier League, le cose solitamente si complicano.