Girandola panchine per il prossimo anno, il CorrSport: "Dal Milan al Napoli, quanti rebus"

vedi letture

Il 2024 appena cominciato potrebbe essere l'ultimo anno di alcuni allenatori sulle panchine delle big della Serie A. Lo racconta il Corriere dello Sport, che traccia una panoramica di quelle che sono le situazioni delle grandi d'Italia, che per la prossima stagione potrebbero decidere di cambiare qualcosa e iniziare nuovi cicli. Non è il caso dell'Inter, solidissima con Simone Inzaghi, e non sembra nemmeno essere il caso della Juventus, con un Allegri ritrovato che potrebbe essere insidiato solo da Antonio Conte.

Milan e Napoli situazioni intricate

Diversi i discorsi per Milan e Napoli. I campioni d'Italia in carica, dopo l'addio a Rudi Garcia, hanno optato per il 'traghettatore' Walter Mazzarri, che lascerà a fine anno. Anche Stefano Pioli sembra a fine ciclo e sono diversi i giovani di belle speranze che si stanno mettendo in mostra. Vincenzo Italiano ha riportato la Fiorentina in Europa e ad altissimi livelli, Thiago Motta incanta a Bologna, Raffaele Palladino ha avuto un grande impatto con la A a Monza: tutti e tre scalpitano per una chance in una big.