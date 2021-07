Gravina, la doppia svolta. Il Mattino: "Green Pass per i calciatori e riforma campionati"

Scrive Il Mattino oggi in edicola: "Gravina, la doppia svolta. Green Pass per i calciatori e riforma campionati". Il presidente della FIGC ha presentato il suo piano sulla riforma del calcio ma prima ha approvato la norma che prevede l'obbligatorietà del Green Pass per i calciatori professionisti e per le calciatrici di Serie A. Si pensa anche alle riforme. Dal 2024-2025 le leghe professionistiche saranno due: la Serie A e la Lega Serie B-Serie C (dal 2022/2023 ci sarà la Serie C Elite). La Serie A si avvicinerà gradualmente al nuovo format del 2024/2025: al momento non sono previsti playoff o playout, le squadre passeranno da 20 a 18 (decideranno i club, ha detto Gravina). Altre frenate delle Leghe non dovrebbero essere più ammesse.