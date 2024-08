I due leader del Milan deludono. CorSport: "Hernandez e Leao, ora serve la svolta"

vedi letture

Il Milan è stato tradito dai due calciatori dai quali ci si aspetta sempre un qualcosa in più, a dimostrazione del fatto che il cilcone si è abbattuto su Milanello non ha risparmiato praticamente nessuno.

In queste prime due partite di campionato Theo Hernandez e Rafael Leao avrebbero potuto incidere decisamente di più considerate le loro possibilità e potenzialità, ma invece hanno mostrato molta imprecisione, poca grinta e lucidità. Per questo motivo Il Corriere dello Sport questa mattina grida alla svolta, anche perché il Milan ha bisogno che il tandem sulla sinistra, tanto invidiato ed ammirato da tutta Europa, torni a scaldare i motori e girare come ha sempre fatto da praticamente cinque anni a questa parte.