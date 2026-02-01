I movimenti in casa Milan. Tuttosport: "Maignan 2031. Sprint Mateta"
Queste ultime ore di calciomercato dalle parti di Casa Milan si pronosticano essere piuttosto frenetiche, anche perché dopo l'importante rinnovo di Mike Maignan la dirigenza rossonera dedicherà forze mentali (ed economiche) non solo sul difensore ma anche e soprattutto sulla questione Jean-Philippe Mateta, complicatasi nella giornata di ieri dopo il mancato via libera del Crystal Palace.
In merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato in prima pagina "Maignan 2031. Sprint Mateta", anche perché è intenzione del Milan fare una sorta di corsa contro il tempo per riuscire a mettere a disposizione di Massimiliano Allegri l'attaccante francese entro la fine di questo calciomercato.
