L'annuncio che fa felici tutti. Il QS: "Maignan-Milan, rinnovo a vita"

Tifosi, squadra, società. Tutti aspettavano questa firma, che finalmente è arrivata. Mike Maignan ha rinnovato il suo contratto con il Milan, mandando un segnale forte a tutto l'ambiente anche su quelle che sono le ambizioni di questa società, anche perché è giusto non dimenticarsi che fino a qualche mese fa le percentuali di permanenza del francese erano ridotte all'osso.

Invece oggi si parla di un annuncio che non può che far felici tutti, giocatore compreso, con Il QS, edizione Il Giorno, che questa mattina ha titolato nel taglio basso della sua prima pagina "Maignan-Milan, rinnovo a vita", anche perché il capitano rossonero ha prolungato fino al 2031, a 7 milioni di euro, bonus compresi, a stagione.