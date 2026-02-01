L'annuncio che fa felici tutti. Il QS: "Maignan-Milan, rinnovo a vita"
MilanNews.it
Tifosi, squadra, società. Tutti aspettavano questa firma, che finalmente è arrivata. Mike Maignan ha rinnovato il suo contratto con il Milan, mandando un segnale forte a tutto l'ambiente anche su quelle che sono le ambizioni di questa società, anche perché è giusto non dimenticarsi che fino a qualche mese fa le percentuali di permanenza del francese erano ridotte all'osso.
Invece oggi si parla di un annuncio che non può che far felici tutti, giocatore compreso, con Il QS, edizione Il Giorno, che questa mattina ha titolato nel taglio basso della sua prima pagina "Maignan-Milan, rinnovo a vita", anche perché il capitano rossonero ha prolungato fino al 2031, a 7 milioni di euro, bonus compresi, a stagione.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
FOCUS MN - Chi è Alphadjo Cissè, il nuovo talento del dribbling italiano che il Milan ha soffiato al PSV
Maignan: "Tifosi, guardate: ci sono ancora! C'è voluta pazienza, ma abbiamo il rinnovo. Sono molto felice"
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com