Milan, fino alla fine. Tuttosport: "Tutto su Mateta e Disasi"
Un po' come successo già l'anno scorso, il Milan si sta prendendo la scena in questi ultimissimi giorni di calciomercato. Nomi caldi, operazioni importanti: il club rossonero vuole mettere Massimiliano Allegri nelle condizioni di poter dire la sua fino alla fine, anche per lo scudetto, a patto che ovviamente le cose vadano per il verso giusto.
Saranno dunque ore piuttosto frenetiche quelle che aspettano il Milan in questi giorni, con Tuttosport che questa mattina ha titolato "Tutto su Mateta e Disasi", così da riuscire a completare con livello ed esperienza internazionale la formazione di Allegri.
