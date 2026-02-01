Siglato il nuovo accordo. Il CorSport: "Maignan, è per sempre"
Fino a qualche mese fa sembrava scontato il suo addio a parametro zero in estate, ma invece grazie al giornaliero lavoro di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare Mike Maignan si è deciso a restare al Milan siglando un nuovo accordo che difatti lo lega a vita al club rossonero.
Il Corriere dello Sport questa mattina titola infatti "Maignan, è per sempre", visto che il portiere francese si è legato al Diavolo fino al 2031, con un contratto che gli permetterà di essere il giocatore più pagato della rosa insieme a Rafael Leao, con uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.
