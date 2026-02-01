Ultime ore frenetiche. La Repubblica: "Milan, pressing su Mateta"

Il Milan è al lavoro per cercare di rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri in vista di una frenetica seconda parte di stagione, dove l'obiettivo sarà ovviamente quello di rientrare tra le prima 4 per qualificarsi alla prossima edizione di Champions League. I movimenti registrati nelle ultime ore a Casa Milan sono però una netta dichiarazione d'intenti, anche perché provare a prendere un giocatore come Mateta alza anche un po' l'asticella delle aspettative di ambiente, squadra e società stessa.

In merito a questo La Repubblica ha questa mattina titolato "Milan, pressing su Mateta", perché fino a quando sarà nella posizione nelle condizioni di poterlo prendere il club rossonero farà di tutto per mettere a disposizione di Allegri l'attaccante francese. Il problema ad oggi è il Crystal Palace, che non ha alcuna intenzione di lasciar partire il giocatore senza un sostituto all'altezza in rosa.