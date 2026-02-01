Intreccio Mateta. La Gazzetta: "Nkunku rimarrà anche se arriva il centravanti. Manca il via libera del Palace"

Quella di Jean-Philippe Mateta rischia seriamente di diventare una telenovela. Venerdì filtrava ottimismo, secondo alcuni addirittura era cosa fatta, ma ieri il Crsytal Palace ha deciso di tirarsi indietro non dando il via libera definitivo al calciatore per lasciare Londra ed approdare in Italia. In tutto questo c'è anche la questione Nkunku, strettamente collegata a quest'operazione, perché con l'eventuale arrivo di Mateta il Milan vorrebbe provare a piazzare altrove il francese.

La situazione è però più complicata ed ampia del previsto, come precisato questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport che ha titolato "Nkunku rimarrà anche se arriva il centravanti. Manca il via libera del Palace". Ecco spiegato il motivo del perché Mateta non sia ancora a Milano.