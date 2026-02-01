Tutto su Mateta. Il CorSport: "Sono ore decisive"
Ora o mai più, è un po' questo il motto che si stanno ripetendo dal quarto piano di Casa Milan in queste ore. Certo, qualora non dovesse arrivare adesso il Milan aspetterà senza troppi problemi Jean-Philippe Mateta a giugno, ma per aver insistito così tanto adesso un motivo ci sarà. E fino a quando lo potrà fare il club rossonero cercherà di strappare il sì definitivo del Crystal Palace per l'arrivo del francese, già in giornata.
Non a caso Il Corriere dello Sport parla di un Milan totalmente alienato nell'operazione Mateta, titolando "Sono ore decisive", visto che il tempo stringe e c'è il rischio di non riuscire a rientrare con i tempi tra transfer internazionali e quant'altro.
Intreccio Mateta. La Gazzetta: "Nkunku rimarrà anche se arriva il centravanti. Manca il via libera del Palace"
