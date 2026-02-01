Telenovela finita. Il CorSera: "Milan-Maignan, ecco il rinnovo"
Fino a qualche mese fa sembrava tutto finito. Le strade sembravano potessero separarsi al termine di questa stagione, ma invece il lavoro giornaliero di Massimiliano Alegri e Igli Tare ha portato Mike Maignan a cambiare clamorosamente idea sul suo futuro al Milan. Il portiere francese ha infatti deciso di restare in rossonero legandosi praticamente a vita al club meneghino.
Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport "Milan-Maignan, ecco il rinnovo". Telenovela finita dunque, con il francese che ha rinnovato fino al 2031 a 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
