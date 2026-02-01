Telenovela finita. Il CorSera: "Milan-Maignan, ecco il rinnovo"

Fino a qualche mese fa sembrava tutto finito. Le strade sembravano potessero separarsi al termine di questa stagione, ma invece il lavoro giornaliero di Massimiliano Alegri e Igli Tare ha portato Mike Maignan a cambiare clamorosamente idea sul suo futuro al Milan. Il portiere francese ha infatti deciso di restare in rossonero legandosi praticamente a vita al club meneghino. 

Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport "Milan-Maignan, ecco il rinnovo". Telenovela finita dunque, con il francese che ha rinnovato fino al 2031 a 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi. 