I numeri del Milan con e senza Simon Kjaer

Il Milan, scrive oggi la Rosea, nelle ultime uscite senza Simon Kjaer (dalla Sampdoria alla Lazio, ndr) ha incassato 8 gol. Stesso numero di reti prese nelle partite precedenti, che però erano state 9 (non a caso, l’ultimo clean sheet in campionato risale al 2-0 sulla Fiorentina, ultima apparizione del danese prima del forfait di San Siro con il Celtic in Europa League)). Ma senza Kjaer, comunque, il Diavolo ha retto e ha continuato a correre, mettendo insieme 4 vittorie e 2 pareggi tra campionato e coppa.