I rossoneri cadono a Parma. Il CorSera: "Il Milan è un'ipotesi"

Dopo il pareggio casalingo contro il Torino all'esordio e le parole dette nel corso di questa settimana di preparazione, i tifosi a Parma si aspettavano un Milan completamente diverso, aggressivo ed in grado di poter fare la partita, ma invece la formazione di Paulo Fonseca ha subito la spregiudicatezza ma soprattutto la velocità degli avversari, che sono riusciti a portarsi meritatamente a casa una vittoria grazie a due gol su contropiedi ben orchestrati.

Il tutto perché questo è un Milan ancora in costruzione, un cantiere aperto, o come addirittura definito da Il Corriere della Sera, "un'ipotesi". I presupposti per lavorare e fare bene ci sono, anche perché quest'estate si è andata a rinforzare la rosa con quei giocatori che effettivamente mancavano. Gli errori continuano ad essere però tanti, troppi sotto alcuni punti di vista, e l'impressione è che dunque gli innesti di questo calciomercato, per quanto possano essere validi, difficilmente riuscirebbero a radrizzare da soli una situazione al momento delicata, poi in futuro chissà.