I soliti difetti. Tuttosport: "La squadra è rimasta in mezzo al guado"

L'ultima versione del Milan di Pioli, sfilacciato fra i reparti e con una fase difensiva disastrosa, aveva portato la società rossonera a cambiare guida tecnica dopo cinque lunghe stagioni. Gli ottimi risultati ottenuti in quel di Lille avevano portato il club a puntare su Paulo Fonseca, ma l'impressione è che alla fine si è deciso di cambiare per non cambiare, come scritto questa mattina anche da Tuttosport.

Rispetto alla passata stagione il Diavolo sembrerebbe ulteriormente peggiorato, e la partita di Parma ne è stata per un certo verso una spiacevole conferma.

"Per ora la squadra dominante annunciata da Ibrahimovic e Fonseca è lontana dall'essere una concreta realtà. Ma la filosofia di gioco che il tecnico portoghese intende portare nel suo Milan non è poi così distante da quella che aveva in mente e aveva mostrato Pioli", scrive Tuttosport, schierandosi dalla parte dei tifosi rossoneri dicendo che poi, a posteriori, non avevano poi torto a chiedere un "terremoto" in panchina.