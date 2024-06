Ibra e la trattativa per Zirkzee: "Deve essere ok anche per noi. Qui non facciamo beneficenza..."

vedi letture

Il grande obiettivo del Milan per l'attacco è sempre Joshua Zirkzee, anche se non è l'unico nome nella lista dei dirigenti rossoneri. Zlatan Ibrahimovic, durante la conferenza stampa di ieri a Milanello, è stato piuttosto chiaro sulla trattativa per l'olandese: "C'è una lista di attaccanti perché bisogna capire cosa è meglio per il club, la squadra e Fonseca. Zirkzee è forte, non è un segreto, ha potenzialità. Però anche se uno è forte, voglio vederlo in faccia e capire se è pronto per giocare nel Milan e in uno stadio come San Siro.

Le commissioni alte? Nelle trattative ognuno chiede, vuole, crea situazioni per mettere sotto pressione un club, ma la trattativa deve essere ok per noi, non solo per l'altra parte. Qua non facciamo beneficenza. Io comunque ho scelto di non parlare con i procuratori perché io sono della vecchia scuola, sono cresciuto con Mino (Raiola, ndr) e Galliani: sono bianco o nero, non ho pazienza e se si sbaglia con me... Furlani e Moncada sono grigi" le parole dello svedese riportate stamattina da Tuttosport.