Ibra-Giroud, Tuttosport titola: "La coppia non scoppia più"

"Il Milan ha trovato come far convivere Ibrahimovic e Giroud", scrive stamane il quotidiano Tuttosport, che titola a tal proposito: "La coppia non scoppia più". Il giornale torinese approfondisce l'argomento: "Finalmente disponibili entrambi - si legge -, spesso fanno staffetta. Il francese ha segnato dopo otto minuti alla Roma, Zlatan ne ha impiegati soltanto due per sbloccare la gara di Venezia. Simili fisicamente, ma diversi tatticamente: così Pioli ha diverse alternative in più".