Ibra ko, CorSera: "Un leone in gabbia come quando aveva il Covid"

Ieri, più o meno all'ora di pranzo, è arrivata la diagnosi sull'infortunio di Ibrahimovic. Dopo gli esami medici al mattino, lo svedese è tornato a riposare nel suo appartamento in zona Porta Nuova. "Un leone in gabbia come quando aveva il Covid", questa - scrive il Corriere della Sera - è l'immagine scelta da chi gli è vicino. Ibra non tornerà in Svezia ma già questa mattina sarà a Milanello per cominciare il percorso di recupero.