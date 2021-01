Ibra punta il Cagliari, ma potrebbe giocare uno spezzone col Torino

Zlatan Ibrahimovic salterà sicuramente le prossime due partite contro Benevento (3 gennaio) e Juventus (6 gennaio). Il ritorno dello svedese, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è fissato per il match del 18 quando il Milan volerà a Cagliari per sfidare la banda guidata da Di Francesco. Ma se il polpaccio non darà fastidio, Zlatan potrà scendere in campo per uno spezzone già nel match di Coppa Italia contro il Torino.