Ibrahimovic commosso, Tuttosport: "Anche i duri piangono"

"Anche i duri piangono", titola il quotidiano Tuttosport in prima pagina. "Ibra - si legge - torna in nazionale e in Svezia si commuove parlando del figlio". Non solo: anche Gianluca Vialli, attuale capo delegazione della Nazionale azzurra, ha pianto in conferenza stampa "ricordando Anastasi, Bellugi, Prati e Paolo Rossi", scrive il noto giornale sportivo torinese.