C’è spazio anche per le vicende del club rossonero, o meglio, per l’infortunio di Ibra sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. "Ibrahimovic ko", titola di spalla il noto quotidiano sportivo, che poi aggiunge: "Milan in ansia". Gli esami a cui il giocatore si sottoporrà in giornata faranno chiarezza sull’entità del problema fisico e sui relativi tempi di recupero.