Milan-Juventus sarà anche - e soprattutto - Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo. Quello tra lo svedese e il portoghese è un duello unico, che va in scena soltanto in Serie A. Come riporta Tuttosport, infatti, in nessun altro campionato europeo convivono due bomber così prolifici come Ibra e CR7, capaci di realizzare 1.272 gol.