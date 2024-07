Idea contropartita per Abraham. Il CorSera: "Saelemaekers o Okafor a Roma"

vedi letture

Il nome di Tammy Abraham è finito sulla scrivania della dirigenza rossonera negli ultimi giorni. Insieme ad Alvaro Morata, il cui sì definitivo è atteso per le ore immediatamente successive alla finale di Euro 2024 che si giocherà questa sera, il Milan a intenzione di mettere a disposizione di Fonseca anche un altro attaccante che con lo spagnolo e Luka Jovic possa completare il reparto. Il centravanti inglese è ormai chiuso alla Roma e cerca una nuova sfida in cui rilanciarsi, dopo una stagione buttata per infortunio.

Per abbassare la parte fissa, il Milan sarebbe disposto a inserire una contropartita tecnica nella trattativa con i giallorossi. In questo senso il Corriere della Sera questa mattina individua due possibili calciatori che potrebbero interessare alla Roma di Daniele De Rossi. Scrive il quotidiano generalista: "Il Milan tenta l'assalto ad Abraham. Saelemaekers o Okafor a Roma". Più probabile il belga rispetto allo svizzero di cui i rossoneri si priverebbero con maggior fatica, specialmente dopo aver investito su di lui 12 mesi fa.