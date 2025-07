Il Bologna si tutela con Okafor, la Gazzetta: "Contatto col Milan per il prestito"

vedi letture

Il Milan in questi ultimi giorni si sta liberando di diversi esuberi. In primis Emerson Royal che nelle prossime ore dovrebbe sostenere le visite mediche in Brasile con il Flamengo, dove si trasferirà a titolo definitivo per 9 milioni complessivi. Successivamente il Diavolo ha sistemato Lorenzo Colombo al Genoa, ancora da ufficializzare in prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni, e Tommaso Pobega al Bologna che, invece, è già scritto nero su bianco da alcuni giorni. L'asse Milano-Bologna potrebbe rinverdirsi nuovamente, questa volta per Noah Okafor.

A riportare gli aggiornamenti sull'esterno d'attacco svizzero, è la Gazzetta dello Sport che questa mattina scrive così: "Avanza Okafor. Il Bologna si muove. Contatto col Milan per il prestito". Nel sottotitolo viene illustrata la situazione che dipende dal connazionale del milanista, Dan Ndoye, che potrebbe lasciare i rossoblù nelle prossime ore. Recita la rosea: "Se Ndoye parte lo svizzero rossonero è in pole per la corsia di sinistra: si punta al diritto di riscatto. Restano in lista anche Kevin Vargas e Laurienté".