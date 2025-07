Non solo Jashari, il CorSera: "Il Milan rilancia per Doué"

La notizia di questa mattina è senza dubbio il tentativo di riformulazione o rilancio dell'offerta per Ardon Jashari, come riportato dalla Gazzetta dello Sport e da Tuttosport nello specifici. Eppure, in queste ore, la dirigenza rossonera è attiva su diversi fronti per cercare di chiudere il prima possibile le esigenze più impellenti sul mercato. Tra queste c'è anche quella di trovare un nuovo terzino destro, specialmente ora che anche Emerson Royal sta lasciando la squadra.

ll nome preferito è quello di Guela Doué, terzino ivoriano e di origini francesi, che gioca nello Strasburgo ed è fratello di Desiré che milita nel PSG. I primi approcci milanisti sono sempre stati rigettati, ora come scrive il Corriere della Sera Igli Tare e la dirigenza è pronta al rilancio. Si legge nel titolo: "Il Milan rilancia per Doué". Il rilancio per il laterale africano, così come quello per Jashari, sono possibili grazie alle cessioni degli esuberi maturate nelle ultime ore, come sottolinea il quotidiano generalista. E mancano ancora le partenze di Okafor e Bennacer. Al momento il Diavolo ha offerto 22 milioni per Doué, lo Strasburgo ne chiede 30.