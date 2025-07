Tuttosport conferma su Jashari: "Milan, c'è il rilancio!". E poi la cifra

Anche Tuttosport conferma questa mattina che il Milan migliorerà la sua offerta per Ardon Jashari, centrocampista 22enne del Club Brugge e della nazionale svizzera che la dirigenza milanista sta inseguendo da settimane. Rispetto a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'indiscrezione dei colleghi del giornale piemontese è leggermente differente. Il punto di contatto è che c'è stato un rilancio per il calciatore, come viene titolato: "Milan, c'è il rilancio!".

In questo caso, però, viene chiarita la cifra con cui il club rossonero intende chiudere l'operazione: "Per Jashari 38 milioni". E in questo caso la composizione è un po' diversa. Si legge nell'occhiello: "Tare, forte del patto con gli agenti del giocatore, ha rotto gli indugi. Adams rimane la prima alternativa". E ancora nel sottotitolo: "Fatta l'ultima offerta al Brugge: 34 milioni di parte fissa, 2 per bonus facili da raggiungere e altri 2 più complicati". Grazie alle uscite di Emerson Royal e non solo, è previsto a stretto giro un rilancio anche per Guela Doué.