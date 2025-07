Ecco Estupinan. La Gazzetta: "Sceglie il numero 2 e va subito in tournée"

Pervis Estupinan ha una voglia matta di Milan. Lo ha dimostrato spingendo per la sua cessione in rossonero ma anche soddisfando le richieste dei tanti tifosi che ieri lo hanno aspettato sia fuori la Clinica La Madonnina che all'ingresso di Casa Milan dove ha firmato il contratto che lo ha legato per quattro stagioni, con opzione per la quinta, al club rossonero.

Nella giornata di oggi è attesa l'ufficialità, che potrebbe arrivare nel momento in cui Estupinan è in viaggio per raggiungere, e conoscere, i suoi nuovi compagni a Hong Kong. In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina scritto "Ecco Estupinan. Sceglie il numero 2 e va subito in tournée".