Il Chelsea su Maignan, Tuttosport: "I rossoneri vanno su Vanja"

Il calciomercato del Milan non poteva iniziare in maniera più turbolenta, sia che la si voglia vedere positivamente sia che la si voglia vedere con pessimismo. Tare non ha perso tempo e ha ingaggiato uno dei migliori allenatori sulla piazza come Massimiliano Allegri e in queste ore sta chiudendo anche per l'arrivo di Luka Modric in rossonero. Allo stesso tempo il fronte cessioni è molto caldo e, dalle indiscrezioni che si leggono ogni giorno, nessun big milanista è al sicuro.

Questa mattina il focus è su Mike Maignan dopo che ieri è stato riportato il vivo e concreto interesse del Chelsea per il portiere francese che tra un anno andrà in scadenza di contratto. Scrive allora Tuttosport per individuare l'eventuale sostituto: "Maignan al Chelsea? I rossoneri vanno su Vanja". In caso di addio di Mike, il Milan punterebbe Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino che piace molto a Tare e che al momento è protetto da una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Nell'occhiello si citano gli altri big in uscita: "Affondo decisivo del City per Reijders. Theo Hernandez in partenza, ma dice no agli arabi.