Il commento della Gazzetta: "Il super Napoli e il nobile Milan. Quei venti punti non si vedranno"

I rossoneri avranno il compito di smentire l'ampio divario che intercorre tra le due squadre in campionato, affidandosi alla propria tradizione e alle due partite secche. Il Napoli in Champions sa essere schiacciasassi: sette vittorie su otto, 25 gol fatti e 6 subiti. Il Milan con il Tottenham è sembrato trasformarsi e non si dà per spacciato: in 30 occasioni in Champions si è giocato un derby con squadre della stessa nazione e per 14 volte è passata la squadra messa peggio in campionato.