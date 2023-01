MilanNews.it

"I nostri tifosi non meritano questo, va tutto per il verso sbagliato", il Corriere della Sera riporta queste dichiarazioni di Olivier Giroud dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo per 2-5. Il francese, dopo aver segnato un gran gol, è stato come sempre l'ultimo a mollare.